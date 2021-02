Koeman gunt De Jong rust, maar na tien minuten moet hij al invallen

Woningover­val bij Nî­mes-trai­ner na nederlaag tegen PSG

4 februari Een overvaller is woensdagnacht binnengedrongen in de woning van Jérôme Arpinon, de trainer van het Franse Nîmes. De 42-jarige coach was op dat moment zelf in Parijs, waar hij eerder op de avond met zijn ploeg in de Ligue 1 verloor van PSG (3-0 nederlaag).