Koeman gunt Messi week langer vakantie; aanvoerder ontbreekt tegen Eibar

Arteta verder in het nauw bij Arsenal: ‘Zitten diep in problemen’

23 december Coach Mikel Arteta geeft niet op bij Arsenal. ,,De ploeg heeft het moeilijk en we zitten diep in de problemen, maar ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheden”, zei de Spanjaard na de uitschakeling door Manchester City in de League Cup (1-4). Arsenal leed ook al acht nederlagen dit seizoen in de Premier League en staat op de beschamende vijftiende plek.