Koeman heeft toekomst bij FC Barcelona niet in eigen hand: ‘Ik concentreer me op de wedstrijden’

Barcelona staat momenteel tweede in de competitie met vijf punten achterstand op Atlético Madrid, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. De koploper treft zondag nummer drie Real Madrid in de derby. Barcelona speelt zaterdagavond in Pamplona al tegen Osasuna, de nummer twaalf van La Liga. Koeman hoopt dat Real zijn ploeg een beetje helpt. ,,Het is altijd goed als de koploper punten verliest”, zei hij. ,,Maar laten wij nu eerst zelf onze wedstrijd winnen.”



Deze week bereikte Barcelona de bekerfinale ten koste van Sevilla, dat na verlenging met 3-0 werd verslagen in Camp Nou. In de Champions League moet Barcelona een 4-1 achterstand tegen Paris Saint-Germain zien te repareren. Woensdag is de return in Parijs, maar niemand lijkt echt te geloven in een tweede ‘Remontada’.



Wel kreeg Koeman de vraag of hij de Spaanse dubbel (La Liga én Copa del Rey) kan pakken in zijn eerste jaar bij Barcelona. ,,We moeten realistisch zijn”, antwoordde de trainer van Barça. ,,We hebben een paar punten achterstand op Atlético en kunnen ons dus niet meer puntenverlies veroorloven. Maar het programma is druk. Acht à negen spelers maken meer minuten dan wie dan ook in Europa. Maar wat het team laat zien is ongelooflijk. Laten we hopen dat we op het eind van het seizoen kunnen zeggen: ‘Oké, we hebben wat tegenslagen gekend, maar we staan nu wel met een prijs in onze handen.’ Dat zou fantastisch zijn.”