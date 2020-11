Koeman is vragen over Messi zat: ‘Ik snap dat Leo pissig was’

Nederland­se verdediger Struijk langer in de Premier League

11:37 Pascal Struijk heeft zijn contract bij Leeds United met twee jaar verlengd, tot de zomer van 2024. De 21-jarige verdediger debuteerde eind vorig jaar in de hoofdmacht van Leeds en kwam dit seizoen in de Premier League vier keer in actie, steeds als basisspeler in het elftal van manager Marcelo Bielsa.