Koeman loopt in Barcelona niet meteen als een olifant door de porseleinkast

Knieblessure voor Ziyech Mogen is weer moeten bij Chelsea na zomer vol grote aankopen

11 september Hakim Ziyech was bij Chelsea in februari al de eerste aankoop voor het seizoen 2020/2021, maar daar bleef het de afgelopen maanden zeker niet bij. De club wil Liverpool en Manchester City achterna en weer echt meedoen om de titel in de Premier League. De druk is enorm op manager Frank Lampard van de big spenders uit Londen.