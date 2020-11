Koeman moet middenvelder Busquets mogelijk missen tegen Atlético

Deense internatio­nals uit Premier League krijgen toestem­ming voor Nations League

13 november Bondscoach Kasper Hjulmand van de Deense nationale voetbalploeg kan tijdens de komende duels met IJsland en België in de Nations League ook een beroep doen op zijn internationals die in Engeland voetballen. Ze hebben toestemming gekregen om Groot-Brittannië te verlaten en hoeven bij terugkeer niet uit voorzorg eerst in quarantaine.