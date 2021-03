Koeman na comeback: ‘Als je zulke wedstrijden wint, word je gezien als goede trainer’

Trainer Ronald Koeman is trots op het bereiken van de Spaanse bekerfinale met FC Barcelona. Zijn ploeg werkte in de return tegen Sevilla de 2-0-nederlaag uit de eerste wedstrijd weg en besliste het tweeluik in de verlenging. ,,We hebben hier iets buitengewoons gepresteerd”, zei Koeman.

De trainer sprak van een ‘heel belangrijk’ resultaat. ,,Voor de club, voor de spelers en natuurlijk ook voor mij. Want als je zulke wedstrijden wint, word je gezien als een goede trainer. Als je verliest, dan ben je een heel slechte trainer.”

Volledig scherm Ronald Koeman spreekt zijn spelers toe na de eerste helft van de verleninging. © REUTERS

Ousmane Dembélé schoot Barcelona in de return al vroeg op voorsprong, maar de benodigde tweede treffer bleef lang uit. Pas in de blessuretijd, nadat Sevilla een strafschop had gemist en met tien man was komen te staan, kopte Gerard Piqué de 2-0 binnen. Aan het begin van de verlenging zorgde Martin Braithwaite op aangeven van Jordi Alba voor de 3-0. ,,Dit was een magische avond, het is lang geleden dat ik zó blij ben geweest”, zei Alba.

Volledig scherm Martin Braithwaite (r) zet Barcelona op 3-0. © AP

,,We verdienden het om de finale te halen”, aldus Koeman. ,,We waren agressiever, we zijn kansen blijven creëren en de spelers hebben keihard gewerkt, omdat ze er in bleven geloven dat het zou lukken. Ze hebben mentaliteit getoond. Tot de laatste minuut bleven ze gaan. Als trainer kan je niet meer vragen van je ploeg. Dit team heeft zich enorm ontwikkeld. We spelen niet altijd geweldig voetbal, maar zolang je de bal hebt, kan je altijd kansen creëren. En dat doen we ook. We hebben een grote stap gezet richting een belangrijke prijs.”

Barcelona neemt het op zaterdag 17 april in de finale van het toernooi om de Copa del Rey op tegen Levante of Athletic. Het eerste duel tussen die clubs in Bilbao eindigde in 1-1, Vanavond is de return in Valencia.

De Catalaanse ploeg staat voor de 42e keer in de bekerfinale. Met dertig overwinningen is Barcelona recordhouder in Spanje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.