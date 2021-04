Koeman neemt geblesseerde Fati mee naar Spaanse bekerfinale

Interview Luuk de Jong doet met Sevilla ook mee in Spaanse titel­strijd: 'Er gaat nog genoeg gebeuren'

15 april FC Barcelona is dit weekeinde druk met de bekerfinale. Maar voor Real Madrid en Atlético gaat de Spaanse titelstrijd gewoon door. En geruisloos is nu ook Sevilla als ‘dark horse’ in de race aangesloten. ,,Titelkansen? We zijn er niet extreem mee bezig, maar je weet nooit’’, zegt Luuk de Jong.