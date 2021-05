Koeman oneens met forse kritiek: ‘Niet eerlijk om te zeggen dat nu alles verschrikkelijk is’

Daags na het pijnlijke gelijkspel tegen Levante schreven veel Spaanse kranten dat het einde van Koeman als trainer bij de Catalaanse topclub nabij is. ‘Kan Ronald Koeman nog wel verder’, vroeg Marca zich onder meer hardop af. De 58-jarige oefenmeester heeft die krantenkoppen ook meegekregen. ,,Ik ben de laatste twee weken verkeerd bejegend, dat zegt mijn gevoel. Je kunt het seizoen niet beoordelen op basis van de laatste twee weken. Ik las in de media dat we een heel slecht seizoen hebben gehad. Daar ben ik het niet mee eens.”

Door het recente, verrassende puntenverlies tegen Granada (1-2 nederlaag) en Levante lijkt Barcelona de titel te kunnen vergeten, al blijft de strijd om het kampioenschap ontzettend spannend. Met twee competitieduels te gaan, weigert Koeman dan ook om op te geven. ,,Het belangrijkste is dat we blijven geloven, strijden en hopen. Ik weet ook dat onze kans om de titel te winnen klein is, maar we mogen niet opgeven.”

Koeman voelt nog altijd het vertrouwen van de spelersgroep. ,,We hebben ons behoorlijk verbeterd, maar het is ook een moeilijk seizoen geweest. Al hebben de fans ook een paar geweldige wedstrijden van ons gezien. Laten we na het seizoen verder praten, uiteindelijk heeft de voorzitter het laatste woord”, aldus Koeman. ,,Maar het kan niet zo zijn dat twee weken geleden alles perfect was, en dat nu alles verschrikkelijk is. Dat is niet eerlijk.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm FC Barcelona-trainer Ronald Koeman met rechts Frenkie de Jong. © EPA

Het resterende programma in La Liga:

1. Atlético Madrid (36-80)

• 16 mei: Osasuna-thuis (18.30 uur)

• 23 mei: Real Vallodolid-uit

2. Real Madrid (36-78)

• 16 mei: Athletic Bilbao-thuis (18.30 uur)

• 23 mei: Villarreal-thuis

3. FC Barcelona (36-76)

• 16 mei: Celta de Vigo-thuis (18.30 uur)

• 23 mei: Eibar-uit

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video's over La Liga: