Koeman spreekt fans toe: ‘Ondanks vertrek Messi veel vertrouwen in komend seizoen’

In het Estadi Johan Cruijff hadden zich vanavond 3000 Barça-fans verzameld voor de traditionele seizoensopener. Grote afwezige tegen Juventus was sterspeler Messi, die de club na 21 jaar verlaat. ,,Ondanks het vertrek van Leo Messi, kijken we met vertrouwen uit naar het seizoen dat voor ons ligt", vertelde Koeman, die tijdens zijn speech werd toegezongen door het publiek. ,,We zijn erg tevreden met de ploeg die we hebben, de spelers die we hebben kunnen aantrekken en de jongelingen die de stap omhoog aan het maken zijn. Zij zullen altijd onderdeel uitmaken van de toekomst van deze prachtige club.”

,,We zijn ervan overtuigd dat we jullie blij gaan maken dit seizoen", vervolgde Koeman zijn toespraak in het kleine stadion op het trainingscomplex van Barcelona. ,,Met inzet, toewijding en hard werk, gaan we er het beste van maken voor de fans. We weten namelijk wat het betekent om deze club te supporten en vertegenwoordigen.” Hij besloot zijn toespraak met de woorden: Visca el Barça y visca Catalunya, oftewel ‘leve Barcelona, leve Catalonië'.



Barcelona kwam overigens goed uit de startblokken in de voorbereidingswedstrijd tegen Juventus. Oranje-international Memphis Depay had amper drie minuten nodig om de thuisploeg op 1-0 te zetten. In de tiende minuut scandeerde het Estadi Johan Cruijff massaal de naam van Messi.