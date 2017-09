Koeman: We willen snel laten zien dat we beter kunnen

,,Natuurlijk moeten we nu wat laten zien'', zei de Nederlandse coach van de club uit Liverpool. ,,In de Premier League hebben we nu twee keer op rij verloren. Dat vraagt om een reactie. Ik weet zeker dat de spelers dat ook zo voelen.''

Koeman is daarom blij dat zijn elftal al weer snel kan spelen in de Europa League. ,,Natuurlijk was bij ons de teleurstelling groot het afgelopen weekeinde. Dan is het alleen maar prettig om na een paar dagen weer een wedstrijd te kunnen spelen. We willen zo snel mogelijk laten zien dat we beter kunnen.''