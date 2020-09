Koeman werkt in explosief decor toe naar start La Liga

Video Messi haalt weer uit naar Barça na vertrek Suárez: ‘Ik kijk nergens meer van op’

25 september Lionel Messi heeft opnieuw een sneer uitgedeeld richting de clubleiding van FC Barcelona na het vertrek van zijn goede vriend, buurman en aanvalspartner Luis Suárez. De spits uit Uruguay werd na 198 goals in 283 duels deze week voor slechts 6 miljoen euro verkocht aan Atlético Madrid. ,,Je verdiende het niet om eruit gegooid te worden zoals zij hebben gedaan. Maar de waarheid is dat op dit moment me hier niets nog verbaast", schrijft Messi op Instagram.