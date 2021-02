Koeman ziet sterkhouder bij PSG wegvallen in aanloop naar topduel

De 32-jarige Argentijn viel afgelopen weekend in de competitiewedstrijd tegen Olympique Marseille 0-2 zege) al na elf minuten uit bij de Parijzenaren. Di María had toen al een assists gegeven op de 0-1 van Kylian Mbappé. De Argentijn is een belangrijke speler bij de Parijzenaren. Hij speelde dit seizoen 25 duels voor PSG en was daarin betrokken bij 20 goals (8 doelpunten, 12 assists).



De wedstrijd van volgende week dinsdag in Camp Nou tegen Barcelona komt dan ook te vroeg, zo gaf trainer Mauricio Pochettino vandaag aan tijdens een persconferentie. Of Di María op tijd fit is voor de return op 10 maart in Parijs is onduidelijk. De Champions League-finalist van vorig seizoen eindigde in de groep met RB Leipzig, Manchester United en Basaksehir eerste. Ronald Koeman eindigde met zijn ploeg in groep G op de tweede plaats, achter Juventus.