Koemans Barcelona afgemaakt in Spaanse media: 'Het leek wel een komische film’

SamenvattingRonald Koeman had na de 2-1-nederlaag bij Cádiz forse kritiek op de instelling van zijn spelers. Volgens de coach van Barcelona lag dat aan de instelling van de spelers. ,,De houding van de spelers was niet goed. Ik ben heel teleurgesteld.” Ook de Spaanse media waren niet mals in hun kritieken. ,,Philippe Coutinho liep erbij alsof hij meedeed aan een wedstrijdje voor veteranen van het WK 1954.”

Na alweer de vierde nederlaag in La Liga, gisteravond in Cádiz, drijft FC Barcelona verder af. De Catalanen staan zevende met twaalf punten achterstand op koploper Atlético Madrid. Maar dat is nog het goede nieuws, schrijft El Desmarque. ,,Het is ook maar drie punten voor op nummer achttien Osasuna.” Barcelona moet nu niet al flink vrezen voor de titel, zelfs een Champions League-ticket staat nu al op het spel, aldus de Spaanse sportkrant. ,,Titels worden niet gewonnen in de eerste maanden van het seizoen, maar kunnen daar wel verloren worden. En dat is precies wat Koeman en Barcelona dreigt te gebeuren. En wat als Barcelona de Champions League niet haalt? Koploper Atlético heeft al een voorsprong van twaalf punten en Barça kan vandaag gepasseerd worden door Granada, Eibar, Alavés, Elche en zelfs nummer zestien Real Betis....”

Lees ook Ongekend geklungel resulteert in pijnlijke Barça-nederlaag Koeman en De Jong

Alle Spaanse media vallen over het geklungel in de defensie, dat Cádiz de 2-1 opleverde. Negatieve hoofdrollen waren er voor voor Jordi Alba, Clément Lenglet en doelman Ter Stegen (zie video hieronder), waarna Álvaro Negredo de trekker over haalde. ,,Het leek wel een komische film‘’, schreef AS. ,,Met Alba, Lenglet en Ter Stegen in de hoofdrol.” Marca: ,,Dit was schoolvoetbal.” Diario Sport: ,,Barcelona nam alvast een voorschot op carnaval.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Koeman zelf stond erbij en begreep de wereld eve niet meer. ,,Het is ongelooflijk dat we verliezen door zo'n doelpunt", mopperde de coach. ,,Het is een fout waarvan je niet verwacht dat dit team 'm maakt. Het toont aan dat we niet geconcentreerd waren.” Volgens Koeman lag dat aan de instelling van de spelers. ,,De houding van de spelers was niet goed. Ik ben heel teleurgesteld.”

Dat was precies wat sportkrant AS ook constateerde. ‘Barcelona pleegt zelfmoord in Cádiz’, zo kopte de krant boven een analyserend artikel. ,,Lionel Messi en Antoine Griezmann liepen elkaar hinderlijk in de weg en Sergio Busquets en Frenkie de Jong hadden geen idee wat ze moesten doen.” Philippe Coutinho kreeg er helemaal van langs. ,,Hij liep erbij alsof hij meedeed aan een wedstrijdje voor veteranen van het WK 1954.”

Quote Barcelona had eigenlijk net zo goed thuis kunnen blijven Diario Sport

Volgens Sergio Busquets heeft de ploeg vooral veel punten verspeeld door individuele fouten. ,,Er is geen sprake van dat de houding of de betrokkenheid van de spelers niet goed is, maar als je aan een wedstrijd begint zoals wij vandaag deden, dan wordt elke wedstrijd heel lastig." Diario Sport: ,,De persoonlijke fouten zijn een structureel probleem aan het worden. Barcelona had eigenlijk net zo goed thuis kunnen blijven.”

Volledig scherm Ronald Koeman. © AP Volledig scherm FC Barcelona treurt in Cádiz. © AFP