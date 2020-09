Kökcü komt bij debuut voor Turkije niet langs tien Serven

Van den Berg trefzeker in laatste oefenwed­strijd Liverpool

5 september Liverpool heeft de voorbereiding op het Engelse voetbalseizoen afgesloten met een ruime overwinning op Blackpool: 7-2. Blackpool, dat uitkomt op het derde niveau in Engeland, stond na een half uur met 2-0 voor op Anfield en ging ook met een voorsprong de rust in. In de tweede helft wist Liverpool de krachtsverhoudingen echter tot uitdrukking te brengen op het scorebord.