Kolarov nieuwe captain van Servië

Ivanovic (ex-Chelsea, nu Zenit St. Petersburg) blijft vooralsnog wel lid van de Servische selectie. Hij kwam tot dusver honderd keer uit voor de nationale ploeg. Ivanovic fungeerde sinds 2012 als aanvoerder van Servië.



Servië speelt in de voorbereiding op het WK in Rusland oefeninterlands tegen Marokko (vrijdag) en Nigeria (27 maart). Het Balkanland doet na acht jaar weer eens mee aan een groot titeltoernooi. Servië werd bij het WK in 2010 in Zuid-Afrika snel uitgeschakeld. Ivanovic is één van de drie spelers in de huidige selectie die destijds van de partij was.