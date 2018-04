'Komende 48 uur cruciaal voor mishandelde Liverpool-fan'

De fan wordt op dit moment in coma gehouden, nadat hij dinsdag bruut werd aangevallen door Roma-fans in aanloop naar de halve finale van de Champions League. Een bron zei tegen de Engelse tabloid: ,,Sean heeft een grote operatie ondergaan. Hij is nu in coma. De situatie blijft kritiek en de volgende 48 uur zijn cruciaal. Iedereen bidt dat hij er doorheen komt."



Cox heeft zwaar hoofdletsel en onderging een lange operatie aan zijn hersenen. Zijn situatie is nog kritiek.



De politie van Liverpool heeft twee Italianen aangehouden op verdenking van poging tot moord. AS Roma nam gisteren in een officiële verklaring al afstand van de actie en spreekt verder haar medeleven uit aan het slachtoffer en zijn familie.