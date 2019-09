Kompany gebruikte dit seizoen al 27 spelers, inclusief zichzelf

Ook voor de Nederlanders in Brussel is er geen ontkomen aan. Michel Vlap zat afgelopen weekeinde bijvoorbeeld in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Club Brugge op de bank, overigens net als de geblesseerde Kompany. Die beschikt ook nog over de Nederlanders Philippe Sandler en Derrick Lukassen. Verder veel jeugd, maar ook de voormalige Franse topspeler Samir Nasri en Belgisch international Nacer Chadli (ex-FC Twente).



In België worden grote vraagtekens gezet achter het gepuzzel. ,,Kompany is zoekende, zoals een bejaarde die op het strand met een metaaldetector naar zijn verloren gouden tand speurt – er is geen garantie op succes”, schrijft Het Laatste Nieuws vandaag. De Belgische krant merkt bovendien dat het permanente gewissel van Kompany de kleedkamer verdeelt.