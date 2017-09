Kompany mist Liverpool-thuis, maar is tegen Feyenoord weer terug

Kieftenbeld toch niet naar Derby County: te laat aangemeld

7:16 Gisteren lazen we al over de mislukte transfer van Adrien Silva naar Leicester City. Nu is ook Maikel Kieftenbeld slachtoffer geworden van de hectiek op Deadline Day. Zijn transfer van Birmingham City naar Derby County werd vorige week te laat aangemeld bij de EFL, die daarom geen groen licht geven voor zijn overstap naar The Rams.