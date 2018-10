Kongolo ruim een maand uit de roulatie bij Huddersfield

Kongolo werd vorige week in het duel met Tottenham Hotspur van het veld gedragen nadat hij zich had overstrekt. Huddersfield verloor met 2-0. De 24-jarige Nederlandse verdediger stond in alle zeven competitiewedstrijden van zijn ploeg in de basis.



Huddersfield is na zeven duels nog zonder zege in de Premier League. De club staat laatste met twee punten.