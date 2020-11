Koploper Bayern loopt uit op falend Dortmund, goal Dost niet genoeg voor zege Frankfurt

Op bezoek bij VfB Stuttgart knokte Bayern zich terug na een 1-0 achterstand. Nadat Tanguy Coulibaly zijn ploeg op voorsprong had geschoten, bracht Kingsley Coman bracht de stand in evenwicht. Robert Lewandowski zette de winnaar van de Champions League vlak voor rust op voorsprong met zijn twaalfde treffer van het seizoen.

Het vermoeid ogende Bayern bleef in de slotfase met wat geluk overeind. Invaller Douglas Costa haalde in de 87e minuut de zege binnen: 1-3.

Dat bleek na het laatste fluitsignaal in Dortmund een belangrijk resultaat te zijn, want Dortmund slaagde er thuis tegen FC Köln niet in om een achterstand om te buigen. De ploeg van trainer Lucien Favre keek na zestig minuten gespeeld te hebben tegen een verrassende 0-2 achterstand aan, na twee treffers van de Tunesische middenvelder Ellyes Skhiri.