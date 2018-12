Koploper City blijft ongeslagen, Van Aanholt wint kelderkraker

City, dat zich doordeweeks kwalificeerde voor de knock-out-fase van de Champions League na een 2-2 gelijkspel bij Olympique Lyon, kon in de eerste tien minuten weinig creëren tegen Bournemouth, waar Aké in de vijfmans defensie stond. Na zestien minuten was het toch 1-0 door een treffer van Bernardo Silva. De koploper leek met een voorsprong te gaan rusten, maar vlak voor de pauze trof Bournemouth-spits Callum Wilsom doel: 1-1.



In de tweede helft ging de thuisploeg vol op jacht naar de voorsprong en die jacht leverde ruim tien minuten na rust de 2-1 op: Raheem Sterling scoorde, alweer de zesde keer op rij dat de buitenspeler het net wist te vinden tegen Bournemouth. Tien minuten voor tijd beslite İlkay Gündoğan de wedstrijd: 3-1.



Dankzij de overwinning blijft Manchester City ongeslagen koploper in de Premier League. De Citizens hebben 38 punten na veertien wedstrijden. Liverpool kan de achterstand zondag weer verkleinen tot twee punten als het de stadsderby tegen Everton wint. Bournemouth zakt wat verder weg in de subtop.