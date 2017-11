Koploper Club Brugge toont karakter met dubbele comeback

Video De Rossi zegt sorry na rood voor platte hand in gezicht van Lapadula

21:50 AS Roma-middenvelder Daniele De Rossi heeft zijn excuses aangeboden voor zijn wangedrag vanmiddag in de uitwedstrijd tegen Genoa (1-1). De 34-jarige routinier verloor twintig minuten voor tijd zijn zelfbeheersing en sloeg tegenstander Gianluca Lapadula in het gezicht.