Koploper Manchester City loopt verder weg bij geplaagd Chelsea

City komt door de zege op 44 punten. Dat zijn er zes meer dan Chelsea, dat derde staat na het vele puntenverlies van de afgelopen weken. Liverpool, dat later vandaag op bezoek gaat bij Tottenham Hotspur, kan bij een zege op 43 punten komen. Rúben Dias opende al in de vijfde minuut de score voor City. Hij kopte op aangeven van João Cancelo binnen. Cancelo zelf zorgde binnen het half uur voor de tweede treffer. Na de rust ging City verder met treffers voor Riyad Mahrez en Raheem Sterling. Nathan Aké bleef bij City op de bank.

Ki-Jana Hoever

Chelsea had het lastig bij Wolverhampton, dat speelde met Ki-Jana Hoever in de basis en een doelpunt van Daniel Podence in de eerste helft wegens buitenspel afgekeurd zag worden. In de tweede helft waren de bezoekers heel dicht bij een treffer via Christian Pulisic, die was weggestuurd door Marcos Alonso. Doelman José Sá van de ‘Wolves’ redde echter knap.