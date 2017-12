Koreaan Joo-ho de laan uitgestuurd door Borussia Dortmund

Bosz had Park al voor het begin van dit seizoen teruggezet naar het tweede elftal.

Dortmund liet vandaag weten dat het contract van de 30-jarige Koreaan in onderling overleg is ontbonden.



Park speelde eerder voor FC Basel en FSV Mainz. De 32-voudig international verhuisde in 2015 naar Dortmund, maar bij de Duitse topclub kwam hij in de hoofdmacht niet verder dan zeven competitieduels.