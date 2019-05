Kovac: ‘Voor eigen fans afmaken’

Milan behoudt aanslui­ting met Champions Lea­gue-plaat­sen

22:33 AC Milan blijft meedoen in de strijd om de tickets voor de Champions League. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso handhaafde zich op de vijfde plaats in de Serie A door een benauwde overwinning op Fiorentina: 0-1. Hakan Çalhanoglu maakte in de 35e minuut het enige doelpunt in Florence.