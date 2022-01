Kraker tussen Juventus en Napoli

Samenvatting Getafe stunt tegen Real Madrid dankzij voormalig Twen­te-spits: ‘We waren nog op vakantie’

Real Madrid is het nieuwe jaar begonnen met een nederlaag. De ploeg van coach Carlo Ancelotti ging met 1-0 onderuit in de Madrileense derby bij Getafe. Enes Ünal (ex-FC Twente) maakte al in de negende minuut de winnende goal in het volgepakte Coliseum Alfonso Pérez.

