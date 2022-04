Kraker tussen Man City en Real Madrid heeft allure van een Champions League-finale

Een halve finale met eindstrijdachtige trekjes. Twee teams met talloze wereldsterren in de gelederen die in supervorm steken en in hun eigen land afstevenen op de landstitel. Manchester City en Real Madrid behoren op dit moment tot de allerbeste teams ter wereld en hadden elkaar waarschijnlijk het liefst pas op 28 mei in het Stade de France getroffen. Voor een van de twee grootmachten is het komende tweeluik echter het eindstation.