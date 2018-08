Kramer krijgt rood voor protesteren bij debuut voor Maccabi Haifa

Kramer werd kort na de openingstreffer van Itay Shechter uit het veld gestuurd nadat hij woedend was op een beslissing van de scheidsrechter. ,,It was f*cking offside’ en ‘f*ck you’, zou hij volgens Israëlische journalisten hebben geroepen. ,,Ik weet niet wat er met Kramer en de scheidsrechter is gebeurd. Ik kan niet liplezen. Ik wil er niet te veel over kwijt," zei trainer Fred Rutten in de Israëlische media. Negen minuten na de 1-0 besliste Dor Peretz de wedstrijd.