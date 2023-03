Kritiek vliegt FIFA dag na WK-aankondiging alweer om de oren: ‘Minachten nationale competities’

De wereldvoetbalbond kondigde aan de vooravond van het congres in Kigali in Rwanda aan dat het WK van 2026 in de VS, Canada en Mexico uit 104 wedstrijden zal bestaan. Ook keurde het bestuur de plannen goed voor de uitbreiding van het WK voor clubs naar 32 teams. Dat WK zal vanaf juni 2025 elke vier jaar worden gespeeld.

‘De FIFA gaat door met het wanbeleid om beslissingen in de voetbalkalender op te leggen, waarbij de bond een complete minachting toont voor het belang van de nationale competities en de voetbalgemeenschap in het algemeen’, liet La Liga weten in een verklaring. ‘FIFA negeert de economische schade die deze plannen veroorzaken op de competities. Die zijn niet van tevoren om advies gevraagd over deze veranderingen.’

Volledig scherm Gianni Infantino lijkt deze week herkozen te worden als FIFA-president. © AP

La Liga vindt dat de FIFA geen rekening houdt met de sportieve en economische aspecten van de competities, de clubs en de spelers door nog meer te plannen in een al overvolle kalender. De Spaanse competitie meldt dat ze met andere professionele voetbalcompetities, verenigd in het World Leagues Forum (WLF), de besluiten van de FIFA gaat bestuderen en gaat nadenken over gepaste volgende stappen. Het WLF had in december de voorgenomen plannen van de FIFA al gehekeld.

FIFA al vaker onder vuur genomen

De FIFA kreeg in 2023 al vaker te maken met stevige kritiek. Zo heeft de wereldvoetbalbond volgens Amnesty International met de toewijzing van het WK voor clubteams aan Saoedi-Arabië laten zien dat het zelfs zijn eigen mensenrechtenpolitiek minacht.

Ook het feit dat de FIFA voor het WK voor vrouwen in Nieuw-Zeeland en Australië in zee is gegaan met Visit Saudi als hoofdsponsor van het toernooi, zorgde voor veel onbegrip.