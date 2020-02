Kroaat Skocic volgt Wilmots op als bondscoach van Iran

Wilmots stopte in december met zijn werkzaamheden in Iran. Hij was pas sinds mei in functie en had een contract tot en met het WK van 2022. De 51-jarige Skocic was al werkzaam in Iran, als clubtrainer van Sanat Naft. Iran staat in de tweede groepsfase van de WK-kwalificatie derde in een poule waarin Irak de leiding heeft. De winnaars van de acht groepen en de beste nummers 2 gaan door naar de derde kwalificatieronde.