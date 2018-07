Kroatië en Engeland strijden om tweede finaleplek

Kroatië zal in de tweede halve finale van het WK tegen Engeland, vanavond in Moskou, vooral in verdedigend opzicht een topprestatie moeten leveren. Want de Britse ploeg begint uiteraard met Harry Kane als aanvalsleider. Met zes treffers is de aanvoerder van de Britten voorlopig topscorer van het toernooi.



Bondscoach Zlatko Dalic heeft er alle vertrouwen in dat zijn manschappen Kane weten uit te schakelen. ,,Dat is ons tegen Argentinië ook gelukt met Lionel Messi'', doelde hij op het groepsduel met de Zuid-Amerikaanse ploeg (3-0 winst).



Kroatië wil voor de eerste keer in de WK-historie de finale halen. In 1998 eindigde het land als derde, mede dankzij een zege op Nederland in de strijd om het brons (2-1). Engeland won in 1966 voor eigen publiek de eerste en tot dusver enige wereldtitel. Sindsdien haalde de Britse voetbalnatie nooit meer de finale.



De winnaar van het duel in Moskou speelt zondag in de finale, eveneens in de Russische hoofdstad, tegen Frankrijk. De verliezer komt zaterdag in de strijd om de derde plaats in Sint-Petersburg uit tegen België.