Kroatië ontdoet zich na rust van tien man Slowakije en gaat naar EK

Kroatië heeft na acht duels 17 punten en is zeker van de groepswinst. De strijd om het tweede directe startbewijs wordt dinsdag beslist. Hongarije (12 punten), Wales (11 punten) en Slowakije (10 punten) zijn daarvoor nog in de race. Wales neemt het voor eigen publiek op tegen Hongarije.



Slowakije leek vanavond goede zaken te doen. Robert Bozenik hielp zijn land na een half uur spelen op voorsprong. Kroatië deed pas na rust wat terug. Nikola Vlasic maakte in de 56ste minuut gelijk en Bruno Petkovic zorgde in de 60ste minuut voor 2-1. Ivan Perisic besliste het duel een kwartier voor tijd. Toen had de Slowaakse buitenspeler Robert Mak al zijn tweede gele kaart gekregen.