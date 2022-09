Kroatië plaatst zich voor Final Four, Denemarken tankt vertrouwen tegen WK-tegenstander Frankrijk

Kroatië stond aan de leiding in de groep en was met een zege zeker van de laatste vier in het toernooi. Via Luka Modric kwam de ploeg van Zlatko Dalić razendsnel op voorsprong. Maar binnen drie minuten kopte Christoph Baumgartner de thuisploeg weer langszij. Lang bleef het gelijk, en stevende Kroatië af op een teleurstelling. Maar in de 69ste minuut was het oud-speler van Inter, Marko Livaja, die zijn ploeg terug op voorsprong kopte. En enkele minuten later knikte Dejan Lovren de beslissing binnen.

Denemarken heeft de Final Four daardoor niet kunnen bereiken, maar de pleog van Kasper Hjulmand heeft wel vertrouwen getankt tegen Frankrijk. Dankzij een ‘echte spitsengoal’ van oud-Ajacied Kasper Dolberg en een treffer van Andrea Olsen hadden de Denen al in de eerste helft de wereldkampioen opzij geschoven. Frankrijk loste in de wedstrijd liefst 14 schoten, waarvan 8 op doel, maar kon Kasper Schmeichel niet passeren. Denemarken en Frankrijk staan op het WK ook tegenover elkaar in de groepsfase. Oostenrijk kwalificeerde niet voor het WK en degradeert nu ook in de Nations League een divisie lager.

Volledig scherm Kasper Dolberg en Christian Eriksen vieren de 1-0. © AFP

Polen voorkomt degradatie

In de poule van Nederland en België is het Polen gelukt om in de hoogste divisie van de Nations League te blijven. Daarvoor mochten ze niet verliezen van Wales. Na een chaotische eerste helft was het nog 0-0, maar in de tweede helft was het Karol Swiderski die op aangeven van Robert Lewandowski de uitploeg op voorsprong zette. Daarmee tekende de middenvelder ook voor de eindstand.

Wales pakte in zes wedstrijden slechts 1 punt - in de thuiswedstrijd tegen België - en degradeerde uit de hoogste klasse van de landencompetitie. De ploeg van Page verloor van Oranje zowel thuis (1-2) als uit (3-2) in de blessuretijd.

Wales doet eind dit jaar wel mee aan het WK, voor het eerst sinds 1958.

Pijnlijk verlies Turkije

Het is Turkije niet gelukt om de Nations League af te sluiten met een zege. Op bezoek bij de Faeröer Eilanden ging de ploeg van Stefan Kuntz, die ook het WK missen, met 2-1 onderuit. Turkije was al zeker van promotie in de Nations League. Voor Faeröer betekende het de tweede zege in de competitie, maar eindigt als derde in de poule omdat Luxemburg met 1-0 te sterk was voor Litouwen.

