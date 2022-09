Kylian Mbappé bezorgt Frankrijk met heerlijke goal weer blosje op de wangen, Orkun Kökcü promoveert

Mede door een schitterende goal van Kylian Mbappé heeft Frankrijk in deze Nations League-campagne weer een blosje op de wangen gekregen. Les Blues, al kansloos voor de Final Four, wonnen met 2-0 van Oostenrijk. Ook Olivier Giroud scoorde.

Frankrijk voorkwam in Parijs degradatie uit de A-league door in de andere wedstrijd uit groep 1 met 2-0 te winnen van Oostenrijk. De Franse ploeg domineerde de wedstrijd, maar wist pas in de tweede helft doelpunten te maken. De eerste kwam van vedette Kylian Mbappé, die een fraaie solo afrondde met een geplaatst schot.

Kort daarna kopte spits Olivier Giroud een voorzet van Antoine Griezmann in. Het was de 49e interlandgoal voor Giroud; hij is nog twee doelpunten verwijderd van de Franse topscorer aller tijden Thierry Henry (51 goals).

Kroatië won in dezelfde poule met 2-1 van Denemarken. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic nam met de zege in Zagreb de leiding over van de Denen in groep 1 van de A-league, de hoogste divisie. Kroatië heeft nu 10 punten uit vijf duels, Denemarken staat op 9 punten.

Luka Modric en Christian Eriksen. © ANP / EPA

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Verdediger Borna Sosa opende kort na rust de score voor de thuisploeg door de bal uit een hoekschop van aanvoerder Luka Modric in het doel van de Deense keeper Kasper Schmeichel te werken. Christian Eriksen maakte in de 77e minuut de gelijkmaker (1-1) via een prachtig afstandsschot, maar 2 minuten later zorgde de net ingevallen Lovro Majer er 2-1 van.

Promotie voor Kökcü en Turkije

De Turkse voetbalploeg heeft in de Nations League promotie afgedwongen naar de B-divisie. Met Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü in de basis had Turkije aan een zwaarbevochten gelijkspel (3-3) tegen Luxemburg genoeg om zich te verzekeren van de eerste plaats in de groep. Luxemburg kwam in het stadion van Basaksehir in Istanbul drie keer op voorsprong, maar steeds kwam Turkije op gelijke hoogte.



De 3-3 viel in de 87ste minuut en kwam op naam van de voor Kökcü ingevallen Ismail Yüksek. Met Ferdi Kadioglu, Halil Dervisoglu en Enes Ünal stonden nog drie spelers in de basis bij Turkije met een verleden in de Eredivisie. Bij Luxemburg had linksback Mica Pinto van Sparta Rotterdam een basisplaats.



Turkije had de voorgaande vier groepswedstrijden gewonnen en promoveert met dertien punten naar het tweede niveau van de Nations League. Luxemburg staat tweede met acht punten.

Orkun Kökcü (r). © ANP / EPA

Uitslagen en programma

Standen

Statistieken

