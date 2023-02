Kylian Mbappé gelooft nog in kansen PSG na nederlaag tegen Bayern München: ‘We kunnen ze in de problemen brengen’

Kylian Mbappé denkt dat er voor Paris Saint-Germain over drie weken nog wel iets te halen is in de return bij Bayern München, dat oppermachtig was in het Parc des Princes. Het eerste duel in de achtste finales van de Champions Leagye won Bayern met 0-1.

Pas toen Mbappé, net hersteld van een blessure, er in de 57ste minuut inkwam werd de thuisploeg dreigend. PSG zag twee doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. ,,We moeten ons vasthouden aan het laatste deel van dit duel. We staan achter maar we hebben gezien dat we ze in de problemen kunnen brengen. Maar dan moeten wel al onze spelers fit zijn”, zei Mbappé, die zich begin deze maand blesseerde aan zijn linkerdijbeen.

Waar de sterren Lionel Messi en Neymar spaarzaam waren in het etaleren van hun klasse, was Mbappé vanaf het moment dat coach Christophe Galtier hem inbracht gevaarlijk. ,,Ik zou niet spelen, maar ik wilde mijn ploeggenoten helpen en wat energie in het spel brengen. We hebben alles geprobeerd, meer kon ik niet doen vandaag.”

Op 8 maart is de return in de Allianz Arena van München. Galtier zal ook hopen dat Achraf Hakimi zijn positie op de rechterflank weer kan innemen. De Marokkaanse international was niet geheel fit en moest halverwege worden gewisseld. ,,Ik rekende op hem maar al snel was duidelijk dat hij niet de hele wedstrijd kon spelen”, verklaarde Galtier, die net als Mbappé de moed erin hield. ,,Het is over drie weken een nieuwe wedstrijd. Er is nog niets verloren.”

