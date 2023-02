Kylian Mbappé mogelijk toch fit voor duel met Bayern München: ‘Maar we nemen geen enkel risico’

Kylian Mbappé is eerder dan verwacht teruggekeerd op het trainingsveld. De 24-jarige sterspeler van Paris Saint-Germain deed mee aan de groepssessie van de spelers die zaterdag niet in actie kwamen of weinig minuten maakten in de met 3-1 verloren wedstrijd bij AS Monaco.

Mbappé raakte op 1 februari geblesseerd aan zijn linkerdijbeen in de competitiewedstrijd tegen Montpellier. PSG schatte dat zijn Franse vedette drie weken uit de roulatie zou zijn. L’Équipe en RMC Sport, twee toonaangevende Franse sportmedia, zagen Mbappé zondag zelfs scoren op de training en zij durfden de voorspelling aan dat hij mogelijk dinsdag al zijn rentree kan maken in de achtste finales van de Champions League tegen Bayern München.



Coach Christophe Galtier was zaterdagavond nog voorzichtig. ,,Ik weet niet zeker of Mbappé eerder dan verwacht terug zal zijn”, zei Galtier. ,,Hij volgt zijn revalidatietraject en herstelt van een spierblessure. We nemen nul komma nul komma nul risico met Kylian.”

Een groep van zo'n vijftig supporters stond vanochtend buiten de poorten van het trainingscentrum van Paris Saint-Germain, waar ze de langsrijdende spelers trakteerden op boegeroep. Afgelopen woensdag verloor PSG ook al met 2-1 bij rivaal Olympique Marseille in de achtste finales van de Coupe de France. In de competitie is de voorsprong op nummer twee Marseille vijf punten na 23 van de 38 speelrondes.

Lionel Messi is ook een twijfelgeval voor de eerste confrontatie met Bayern München. De heenwedstrijd is dinsdagavond in het Parc des Princes in Parijs. PSG speelt eerst thuis omdat het in de poulefase tweede werd achter Benfica, dat op doelsaldo nog voorbij de Franse sterrenformatie ging.

