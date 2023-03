Kylian Mbappé nieuwe aanvoerder Oranje-opponent Frankrijk, Kevin De Bruyne captain van België

Voormalig Oran­je-spits Jimmy Floyd Hassel­baink assistent Gareth Southgate bij Engeland

Jimmy Floyd Hasselbaink gaat de staf van het Engelse nationale voetbalelftal versterken. De 23-voudig Oranje-international is de nieuwe assistent van bondscoach Gareth Southgate. Hasselbaink is de vervanger van Chris Powell, wiens contract na het WK in Qatar afliep.