Kylian Mbappé over besluit om bij PSG te blijven: ‘Er zijn nog mooie hoofdstukken te schrijven’

In Madrid rekenden ze zich al enkele maanden rijk: Kylian Mbappé zou zijn aflopende contract bij PSG niet verlengen en transfervrij overstappen naar de Koninklijke. De nieuwe ‘galactico’, die na het vertrek van Cristiano Ronaldo vier jaar geleden hét gezicht van Real moest worden voor de komende jaren.

Maar zaterdag dropte Mbappé aan de zijde van PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi een bom van formaat: de Franse vedette trekt niet naar Madrid, maar blijft ook de komende jaren in Parijs voetballen. Verleid door een in het voetbal ongezien astronomisch voorstel, met een jaarloon van een slordige 50 miljoen euro.

,,Vandaag is een grote dag in de geschiedenis van PSG", opende Al-Khelaïfi de persconferentie in het Parc des Princes. ,,Voor onze fans in Frankrijk en in de rest van de wereld. Kylian blijft ook de komende drie seizoenen bij ons. Een sterk signaal, want we houden de beste voetballer ter wereld bij PSG. Ik wil zijn familie bedanken, omdat ze in ons project geloven. Dat is voor mij persoonlijk heel belangrijk.”

Respect voor Real

,,Het was een moeilijke beslissing”, sprak Mbappé. ,,Maar ik heb me altijd proberen te concentreren op mijn voetbal, dat is waar ik het beste in ben. Ik wilde mijn tijd nemen om de beste keuze te maken. Of ik druk voelde? Dat voel ik al sinds mijn 14de, dus daar had ik geen last van.”

Naast het financiële aspect zou Mbappé volgens bepaalde berichten ook belangrijke verantwoordelijkheden binnen de club krijgen, zoals mee beslissen over aankopen. ,,Kijk, ik blijf eerst en vooral een voetballer - dat zal nooit veranderen.”

Ook voorzitter Al-Khelaïfi wilde er niet op ingaan. ,,Kylian, de club en ik willen allemaal hetzelfde: winnen. Maar zoals Kylian zegt: hij is een voetballer. Sinds onze eerste ontmoeting vijf jaar geleden hebben we het alleen maar over het sportieve gehad. Er waren andere clubs die meer konden betalen dan wij, maar het draait bij hem niet alleen om geld.’’

,,Vorige week heb ik de beslissing genomen om te blijven”, aldus Mbappé. ,,Eerst heb ik Real-voorzitter Florentino Pérez gebeld, want ik heb veel respect voor hem en zijn club. Ze hebben er alles aan gedaan om mij zo gelukkig mogelijk te maken - daar wil ik hen nogmaals voor bedanken.”

Ook voor de Madrileense fans had de Franse aanvaller nog een boodschap: ,,Ik wil ook hen bedanken. Ik heb nooit het shirt van Real gedragen - behalve als kind dan - maar ze leken me altijd te accepteren als één van hen. Ik begrijp natuurlijk hun teleurstelling, maar ik hoop dat ze mijn beslissing begrijpen.”

Frankrijk belangrijk

Tijdens de vorige transferzomer had Mbappé nog publiekelijk zijn wens uitgedrukt om dan al naar Real te trekken. De Koninklijke was ondanks zijn bijna aflopende contract zelfs bereid om nog een transfersom van 160 miljoen euro te betalen. ,,Ik was er toen van overtuigd dat dat de beste keuze was", zei Mbappé daarover. ,,Vandaag is er een andere context, zowel sportief als privé. Het sportieve project zal veranderen. Daarom wil ik hier doorgaan - ik ben nog niet klaar. Er zijn nog mooie hoofdstukken te schrijven. Bovendien is Frankrijk als land erg belangrijk voor mij.”

Vreest Mbappé niet dat de trein om voor Real te spelen - zijn kinderdroom - nu definitief gepasseerd is? ,,Het voetbal heeft mij geleerd nooit te ver vooruit te kijken. Ik heb beslist om mijn contract hier te verlengen en ben nu enkel gefocust op dit nieuwe project. Wat de toekomst zal brengen, weet ik niet.”