L'Équipe: Depay speler van de week

Depay is al weken op dreef. Ditmaal was hij bij de 5-0-zege van zijn ploeg goed voor één doelpunt en vier assists. De aanvaller bracht daarmee zijn totaal aantal doelpunten in deze Franse competitie op dertien. Marcelo, verdediger bij Lyon en net als Depay oud-PSV'er, is ook verkozen met een 8 als cijfer. Van de andere negen spelers komt niemand boven een 7. Een 9 staat bij L'Équipe voor een 'match exceptionnel', oftewel een uitzonderlijk optreden.