Laatste vijf speelrondes eredivisie mogelijk met fans, EK met publiek gloort

Komende woensdag wordt daarover een besluit genomen. De algemene verwachting is dat Amsterdam, één van de twaalf speelsteden, dan een definitief akkoord krijgt om zijn EK-wedstrijden met publiek te kunnen spelen. Voor de UEFA was dat een eis, volledig lege stadions wil de Europese bond ten koste van alles voorkomen.

De KNVB is de afgelopen maanden met de gemeente Amsterdam opgetrokken om een gedetailleerd protocol op te tuigen, waarbij diverse scenario’s zijn voorbereid. Een akkoord van de Nederlandse overheid is dichtbij.

Als de EK-wedstrijden inderdaad een definitieve ‘go’ krijgen, biedt dat óók perspectief voor de laatste speelrondes in de eredivisie. De KNVB, Eredivisie CV en de clubs zijn al maanden bezig om een akkoord te krijgen van de overheid om dit seizoen nog enkele wedstrijden met publiek te kunnen spelen. Voor de clubs is dat, met het oog op de seizoenkaartverkoop en sponsorinkomsten richting komend seizoen, van cruciaal belang.

De hoop leeft dat er per 25 april al weer wat publiek in de stadions mag, op strikte voorwaarden, mogelijk met vergelijkbare protocollen als bij de Fieldlabs. In dat geval zijn er nog vijf speelrondes te spelen. Of die datum werkelijk haalbaar is, zal ook afhangen van de ontwikkelingen rondom de coronacijfers in Nederland.