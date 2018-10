Lacazette helpt Arsenal aan uitzege in stadsderby

Lacazette tekende na een halfuur spelen voor de openingsgoal van de wedstrijd. Nadat André Schürrle vlak voor rust Fulham op gelijke hoogte had gezet, was het na de pauze opnieuw Lacazette die Arsenal op voorsprong bracht. Met veel positiewisselingen en één keer raken werden de Oost-Londenaren vervolgens stukgespeeld.



Arsenal grossierde in hoogstandjes maar de 1-3 was er een die je normaal alleen in een computerspel ziet. De bal ging vloeiend van schijf naar schijf via kopballen, een hakje in de lucht en strakke passjes en belandde zo bij Ramsey. De technische middenvelder voltooide de aanval doeltreffend en in stijl door de bal achteloos met een hakje achter zijn standbeen in het doel te tikken.