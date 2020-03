Lacazette redt Arsenal, degradatiezorgen Krul en Norwich nemen toe

Premier LeagueAlexandre Lacazette heeft Arsenal een belangrijke zege in de jacht op Champions League-voetbal bezorgd. De Fransman was in het thuisduel met West Ham United de enige doelpuntenmaker: 1-0.

De Londense derby tussen Arsenal en West Ham United leek lange tijd op 0-0 uit te lopen. Als je niet schiet, kun je immers ook niet scoren en dat gold ook voor The Gunners, die voor het eerst sinds januari 2019 geen enkel schot op doel loste in de eerste helft. Toch ging de ploeg van Mikel Arteta er in de tweede helft alsnog met de zege vandoor. Een gekraakt schoot van Pierre-Emerick Aubameyang kwam bij Mesut Özil terecht. De Duitser kopte de bal terug op Lacazette, die de 1-0 eindstand verzorgde. Arsenal komt daardoor op vijf punten van Chelsea, dat de felbegeerde vierde plaats (die recht geeft op Champions League-voetbal) in bezit heeft.



West Ham United blijft zodoende vrezen voor degradatie. De ploeg staat op plek zestien met 27 punten, even veel als AFC Bournemouth, dat op de gevreesde achttiende plaats staat.

Degradatiezorgen

Tim Krul was midweeks nog de held van Norwich Citydoor zich in het FA Cup-duel met Tottenham Hotspur te onderscheiden in de strafschoppenserie. Hij stopte twee penalty's van Tottenham en hielp zijn ploeg zodoende naar de kwartfinale van het Engelse bekertoernooi. In het Premier League-duel op bezoek bij Sheffield United kon de Nederlandse doelman zijn ploeg niet aan de broodnodige punten helpen. Billy Sharp klopte Krul en zorgde voor een 1-0 zege van Sheffield United. Het gat met de veilige plaatsen blijft voor Norwich City zes punten en daarmee nemen de degradatiezorgen verder toe voor Krul en consorten.

Volledig scherm Tim Krul verricht een redding in het duel met Sheffield United. © Action Images via Reuters

Het Crystal Palace van Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald won in eigen huis van het Watford van de geblesseerde Daryl Janmaat. De thuisploeg, waar Van Aanholt de hele wedstrijd speelde en Riedewald de hele wedstrijd op de bank bleef, won met 1-0 door een goal van Jordan Ayew.

Newcastle United won het uitduel met Southampton. Southampton-speler Moussa Djenepo kreeg in de eerste helft al een rode kaart nadat hij op het been van Isaac Hayden ging staan. Een handsbal van Sofiane Boufal leverde Newcastle United vervolgens nog een penalty op, maar net als drie van de vier voorgaande penalty's miste Matt Ritchie ook dit keer. Uiteindelijk was het Allan Saint-Maximin die de man-meer-situatie namens The Magpies uitbuitte en zorgde voor de 0-1 zege van Newcastle.

Wolverhampton Wanderers, dat verrassend vijfde staat, liet in eigen huis dure punten liggen in de jacht op Europees voetbal. Brighton & Hove Albion en Davy Pröpper, die de hele wedstrijd speelde, hielden de nummer vijf van de Premier League op 0-0.