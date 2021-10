Lacazette redt diep in blessuretijd punt voor Arsenal

Pochettino hoopt op langer verblijf Mbappé: ‘Hij mag een penalty nemen tegen Real Madrid’

14 oktober Hoewel alles erop wijst dat Kylian Mbappé bezig is aan zijn laatste seizoen bij Paris Saint-Germain, heeft trainer Mauricio Pochettino zich bij een vertrek van de Franse sterspeler neergelegd. Hij benadrukt in gesprek met Marca dat de club er alles aan zal doen om Mbappé in Parijs te houden.