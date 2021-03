Lamela van held naar schlemiel bij nederlaag Spurs in North London-derby bij Arsenal

Tottenham Hotspur kwam na 33 minuten spelen op voorsprong in het Emirates Stadium in het noordoosten van Londen. Heung-Min Son was na 19 minuten al geblesseerd uitgevallen en werd vervangen door Érik Lamela. De Argentijnse linkspoot kreeg de bal een kwartiertje later voor zijn rechtervoet, maar daar vertrouwt hij niet zo op. Lamela besloot toen maar achter zijn standbeen langs te schieten en door de benen van Thomas Partey heen ging de bal naar de verre hoek. Het was niet voor het eerst dat Lamela scoorde met een ‘rabona’ (schot of voorzet achter je standbeen), want op 23 oktober 2014 deed hij dit ook al toen Spurs in de Europa League met 5-1 won van Asteras Tripolis.



De fraaie goal van Lamela werd uitgebreid gevierd door de Argentijn en zijn teamgenoten, maar Spurs ging niet met een voorsprong de rust. De Noorse linkspoot Martin Ødegaard, die door Arsenal wordt gehuurd van Real Madrid, schoot in de 44ste minuut raak.