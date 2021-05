Lang, Vormer en Dost vieren groot feest met Club Brugge: ‘Ik word een vervelend mannetje, let maar op’

De spelersbus van Club Brugge kreeg afgelopen nacht rond 03.00 uur een warm onthaal in Brugge. Toen enkele spelers het publiek indoken, gingen alle remmen los. ,,De ontlading was groot. We hebben het onszelf lastig gemaakt de laatste wedstrijden. Ook voor mezelf. Ik had nooit gedacht dat ik kampioen van België zou worden, maar ik ben de club heel dankbaar voor dit seizoen. Hoe ik het ga vieren? Ik word een vervelend mannetje, let maar op", zei een uitzinnige Lang bij Sporza.



Ook Vormer kon zijn geluk niet op. De captain van Club Brugge was vooral ook opgelucht. Het RC Genk van coach John van den Brom kwam de afgelopen weken namelijk met rasse schreden dichterbij: ,,Natuurlijk hebben we stress gehad, zeker toen we Genk zagen winnen. Maar uiteindelijk was dit een fantastisch jaar. We hebben dit gewoon verdiend. We waren gewoon de beste. Klaar. Natuurlijk was het niet altijd goed, maar als je altijd het beste van je zelf geeft, kom je ver. Dat zullen we blijven doen. Nu gaan we een feestje vieren. Dat het tegen Anderlecht gebeurt, maakt het een tikkeltje specialer.”