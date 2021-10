Laporta: ‘Slechtste financiële situatie in de geschiedenis van Barcelona’

LIVE | Barça op voorsprong tegen Valencia door goals Ansu Fati en Memphis Depay

21:48 Na de interlandperiode pakken Ronald Koeman en FC Barcelona de draad weer op tegen Valencia. De bezoekers kwamen al in de vijfde minuut op voorsprong in Camp Nou, maar daarna scoorden Ansu Fati en Memphis Depay (strafschop) voor de thuisploeg. Bekijk de stand van zaken in La Liga in ons livecenter!