Laporta vaag over toekomst Koeman: ‘Volgende week praten we verder’

Barcelona-voorzitter Joan Laporta wilde vandaag niet meer duidelijkheid geven over de toekomst van Ronald Koeman bij de club. Hij verwees tijdens een persconferentie over de situatie van de club naar een nieuwe afspraak die hij volgende week met de Nederlandse coach heeft.

,,We hadden afgesproken na afloop het seizoen te evalueren, te praten over wat er gebeurd is,” zei Laporta. ,,We hebben respect voor Koeman voor wat hij voor de club heeft betekend, zijn rol in het succes in de Europa Cup in 1992. En we hebben waardering voor wat hij dit seizoen heeft gedaan.”

Maar dat betekent niet dat Koeman zijn coach voor het volgende seizoen is. Integendeel. Laporta wil tijd winnen, in zijn zoektocht naar een nieuwe coach, waardoor hij de Nederlander in een ongebruikelijke onzekerheid laat bungelen. De voorzitter ontkende niet dat hij Koeman dinsdag heeft laten weten dat de oud-bondscoach niet zijn voorkeur heeft als de trainer voor zijn nieuwe project en dat hij op zoek is naar een andere.

Mocht hij die niet vinden, dan mag Koeman blijven. Of een trainer in zo’n situatie nog kan functioneren? ,,Ja, ik denk het wel,” zei Laporta. ,,Als we een gezamenlijk project, een gezamenlijk doel hebben, dan is dat mogelijk.”

Maar, zei hij ook, ,,ons project is er een van vernieuwing, en dat heeft betrekking op alles binnen de club, ook de selectie en de trainer.”

Koeman voerde afgelopen dinsdag in het bijzijn van zijn zaakwaarnemer Rob Jansen al een gesprek met voorzitter Laporta. Daar kwam toen ook geen duidelijke beslissing uit voort. Het contract van de oud-bondscoach van Oranje in Barcelona loopt nog een jaar door.

