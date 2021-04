Laporte bezorgt Guardiola zijn negende prijs bij ManCity

Voor 8000 fans op Wembley was Aymeric Laporte de matchwinnaar. Hij kopte een vrije trap van Kevin de Bruyne in de 82ste minuut raak. Nathan Aké zat bij City het hele duel op de bank, bij Spurs viel Steven Bergwijn in de blessuretijd in.



City veroverde de League Cup voor de achtste keer. Daarmee kwam de club op gelijke hoogte met recordhouder Liverpool. Zes van die acht zeges pakten de ‘Citizens’ in de laatste acht jaar.