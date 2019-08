Larsson vertrekt opnieuw bij Helsingborgs na aanvaring met fans

,,Het is extreem teleurstellend dat het zo ver is gekomen. We nemen het schelden zeer serieus en we gaan het uitzoeken”, vertelt Helsingborgs-voorzitter Krister Azelius. Larsson was eerder ook al trainer van Helsingborgs, maar stapte in 2016 op toen hij en zijn zoon Jordan werden aangevallen door boze fans. Op 16 juni 2019 werd hij opnieuw aangesteld als trainer, maar ook nu zorgen de fans voor het vertrek van de Zweed. In de competitie presteert Helsingborgs teleurstellend en staat na twintig duels vlak boven de degradatiestreep.